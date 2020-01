Esordio boom per Don Matteo, 7 milioni e il 30% di ascolti

Boom di ascolti per l’esordio della nuova stagione di Don Matteo su Rai1. La fortunata serie con Terence Hill nei panni del parroco più amato della tv, che ha visto nel primo appuntamento la partecipazione straordinaria di Fabio Rovazzi, si è aggiudicata il prime time di ieri con 7.005.000 telespettatori (share 30.6%). La Rai segnala il grande seguito anche sui social: con oltre 223mila interazioni è il programma più commentato dell’intera giornata. Mentre su Canale 5 'The Legend of Tarzan' ha avuto 1.797.000 spettatori (share 7.9%) e su Italia 1 'Barry Seal - Una Storia Americanà ha ottenuto 1.556.000 spettatori (share 6.4%).

Sempre in prima serata, su Rai2 bene la Coppa Italia con gli ottavi di finale, proposti in esclusiva sulle reti Rai: il primo ottavo con la sfida tra Torino e Genoa è stato visto da 1.355.000 spettatori (share 6%). Su Rai3 'Stati Generalì di Serena Dandini ha realizzato 880.000 (share 4%), su Retequattro 'Dritto e Rovesciò è stato seguito da 1.071.000 (share 5.6%) e su La7 'PiazzaPulità ha registrato 926.000 (share 4.7%).

Per l’edizione delle 20 dei telegiornali, il Tg1 ha avuto 5.583.000 (share 23%), il Tg5 è stato seguito da 4.688.000 (share 19.1%) e il TgLa7 è stato visto da 1.233.000 (share 5%). Nell’access prime time è leader 'Soliti Ignoti - Il Ritornò su Rai1 visto da 6.357.000 (share 23.8%) che conquista il suo secondo miglior risultato stagionale. Su Canale 5 'Striscia la notizià è stato visto da 4.331.000 (share 16.2% ). Su La7 'Otto e mezzò di Lilli Gruber ha avuto 1.653.000 (share 6.3%) e su Retequattro 'Stasera Italià ha ottenuto nella prima parte 1.392.000 (share 5.4%) e, nella seconda, 1.289.000 (share 4.8%). La Rai sottolinea su Rai3 'Generazione Bellezzà visto da 1.321.000 (share 5.2%).

In seconda serata 'Porta a porta ' su Rai1 interamente dedicato ad Hammamet, i film su Craxi, ha segnato 1.390.000 (share 16.5%).

Nella giornata la Rai segnala su Rai1, 'Unomattinà con 903.000 (share 17.2%), la prima parte di 'Storie italianè con 1.008.000 (share 19.1%), 'Vieni da mè visto da 1.739.000 (share 12.4%) , la soap 'Il Paradiso delle Signorè con 1.716.000 (share 14.6%), 'La vita in direttà che ha registrato 1.782.000 (share 13.4%) e L’eredita» con 3.748.000 (share 21,6%) per la sfida dei Sette, saliti a 5.279.000 (share 25%) nel gioco finale.

Complessivamente le reti Rai hanno conquistato il prime time con 10.868.000 (share 41.4%) a fronte degli 8.295.000 (share 31.57%) di Mediaset, la seconda serata con 5.193.000 (share 42.3%) contro i 3.312.000 (share 27%) delle reti del biscione e le 24 ore con 4.125.000 (share 38.7%) contro i 3.480.000 (share 32.66%) di Mediaset.