Concerto all'Annunziata e premio per Prestia

Il personaggio di Timur, dolente re spodestato, padre dell'audace principe Calaf, nella «Turandot» in scena al Regio ha la voce del basso Giacomo Prestia, 59 anni. Proprio a Giacomo Prestia sarà consegnato, come annunciato, il premio «Verdi d'oro» 2020 della Corale Verdi: il basso sarà la “guest star” del tradizionale Concerto all'Annunziata oggi dalle 15. Il concerto - presentato da Mara Pedrabissi - è organizzato dalla Corale Verdi che è anche interprete del programma: arie, duetti e cori della tradizione del melodramma. Solisti saranno Annalisa Ferrarini, soprano; Pietro Brunetto, tenore; Antonio Mandrillo, tenore; Carla They all'arpa. Dirigerà il maestro Andrea Chinaglia. Ingresso libero.