Oscar, ecco tutte le candidature

Chi vincerà l’Oscar il 9 febbraio? Ecco le candidature.

Miglior film

Vincerà uno tra questi nove film che hanno appena ricevuto la nomination, ovvero: Ford V Ferrari, The Irishman, Jojo Rabbit, Joker, Piccole Donne (Little Women), Storia di un matrimonio (Marriage Story), 1917, C'era una volta a Hollywood (Once Upon a Time in Hollywood) e Parasite.

Miglior regista

Chi vincerà l’Oscar per la miglior regia la notte del 9 febbraio? Ecco i cinque registi che hanno appena ricevuto la nomination: Martin Scorsese ("The Irishman"), Todd Phillips, ("Joker"), Sam Mendes ("1917"), Quentin Tarantino (C'era una volta a Hollywood) e Bong Joon Ho, (Parasite")

Miglior attore protagonista

Ecco i cinque artisti candidati all’Oscar. La cerimonia di premiazione si terrà il 9 febbraio. Sono Antonio Banderas (Dolor y Gloria - Pain and Glory), Leonardo DiCaprio (C'era una volta a Hollywood - Once Upon a Time in Hollywood), Adam Driver (Storia di un matrimonio - Marriage Story), Joaquin Phoenix (Joker) e Jonathan Pryce (I due Papi - The Two Popes).

Migliore attrice protagonista

Ecco le cinque artiste candidate all’Oscar. La cerimonia di premiazione si terrà il 9 febbraio. Sono Cynthia Erivo (Harriet), Scarlett Johansson (Storia di un matrimonio - Marriage Story), Saoirse Ronan (Piccole Donne - Little Women), Charlize Theron (Bombshell) e Renee Zellweger