"Abbiamo fatto...25 anni", Ficarra e Picone a luglio all'Arena di Verona

MILANO (ITALPRESS) - L'Arena di Verona apre le porte alla comicita' di Ficarra e Picone, che calcheranno per la prima volta nella loro carriera artistica, il palco della citta' scaligera, il prossimo 22 luglio con il loro spettacolo "Abbiamo fatto...25 anni". In programma oltre cento tappe in giro per l'Italia a partire dal prossimo 2 maggio a La Spezia. Al fitto calendario in via di definizione, si aggiungono oltre Verona, anche Biella il 19 maggio, Stupinigi il 6 luglio, Benevento il 9 luglio e Pescara il 24 luglio. (ITALPRESS). mgg/com 22-Gen-20 18:19

© RIPRODUZIONE RISERVATA