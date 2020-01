Teatro del Cerchio, ultimo atto

Cala il sipario sull’esperienza del Teatro del Cerchio, ma le quattro repliche de “La visita della vecchia signora” in programma nei prossimi due fine settimana e la stagione dei ragazzi verranno regolarmente svolte. Nel tardo pomeriggio sul palco dell’auditorium Toscanini il presidente Mario Mascitelli ha letto un lungo comunicato che segna l'ultimo atto. In platea tutti i componenti della compagnia teatrale e anche diversi esponenti politici. Mascitelli ha rassicura gli allievi dei diciotto corsi attuali che le lezioni e i saggi continueranno regolarmente. "Forse non a tutti fa piacere che il Teatro del Cerchio sia diventato ciò che è per la città in questo momento", ha detto. Domani sulla Gazzetta il servizio con tutti i particolari.

