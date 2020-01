Incidente stradale per Giancarlo Magalli ieri a Roma. Lo riferisce lo stesso conduttore su facebook dove posta le foto della sua auto distrutta. "Incidente brutto ma non si è fatto male nessuno, per fortuna", scrive il presentatore. Dell’episodio parla, con una Instagram stories, anche Michela Magalli, figlia di Giancarlo: "Qui tutti bene".