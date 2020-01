La Corale Verdi alla ricerca di giovani talenti

Un'opportunità per verdi talenti. La Corale Verdi, storica istituzione musicale di Parma lancia un invito: «convinti dell’importanza di avvicinare le giovani generazioni al magico mondo della musica e in continuità con una tradizione che risale agli anni ‘50, intendiamo promuovere l’inserimento di giovani voci nell’organico del Coro di Voci Bianche» spiega la presidente Enrica Valla. «Nell’anno di Parma Capitale Italiana della Cultura - prosegue Valla - anche la nostra associazione vuole dare un concreto e trasversale contributo. Da qui la decisione di rendere gratuito, per il 2020, il corso del Coro Voci Bianche per i bimbi e ragazzi dai 6 ai 12 anni». Così vengono aperte le audizioni per i giovanissimi “aspiranti coristi”.

«La Corale Verdi ha una lunghissima tradizione di canto corale e, prendendo a prestito le parole del celebre compositore e direttore John Rutter, la musica corale è qualcosa che va dritta al cuore della nostra umanità, al senso della nostra comunità ed alla nostra anima. Se questo è vero – prosegue la presidente – lo è ancora di più negli anni della formazione: cantare in coro consente sicuramente di vivere un’esperienza gratificante e divertente ma anche profondamente educativa.

Non è possibile farlo senza imparare a collaborare, ad ascoltarsi a vicenda, a comprendere che solo dall’impegno personale e dall’attenzione a chi ci sta intorno nasce quell’armonia che rende ogni coro, per usare ancora le parole di Rutter, ben più della somma delle singole parti. Abbiamo condiviso questa visione e questo progetto con il maestro Niccolò Paganini, conosciuto non solo per le competenze musicali ma anche per la grande e pluriennale esperienza espressa nell’ambito educativo, al quale è affidata la direzione artistica del nostro Coro Voci Bianche».

«La voce è lo strumento musicale che ogni persona possiede – riflette a sua volta il maestro Paganini – cantare è un’attività che educa, plasma il carattere e sviluppa l’intelligenza: Il Coro Voci Bianche della Corale Verdi vuole valorizzare questi aspetti e proprio per questo sta cercando nuove voci per il proprio organico. Il nostro messaggio è rivolto a bambine, bambini, ragazze e ragazzi che abbiano voglia di divertirsi con la musica ed abbiano il desiderio di impegnarsi per realizzare progetti futuri ambiziosi».

Gli interessati possono contattare la segreteria dell’associazione Corale Verdi al numero 0521 1770797 dal lunedì al venerdì dalle ore 10.30 alle 12.30 o al numero di cellulare: 340 9191045 , o scrivere una mail all’indirizzo: coraleverdiparma@libero.it per fissare l’appuntamento per l’audizione che si terrà nella storica sede di vicolo Asdente, 9 a Parma. r.s.

