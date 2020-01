Su Rai3 'Tgr Parma 2020' racconta la città dello sport. Giulia Ghiretti testimonial

Dal grave infortunio di 10 anni fa alle vittorie e medaglie conquistate nelle tante manifestazioni alle quali ha partecipato: Tgr Parma 2020 - la rubrica dedicata alla capitale italiana e curata da Silvano Barone e Ivan Epicoco in collaborazione con la Tgr Emilia Romagna - in onda domani alle 10.45 su Rai3 ospita l’atleta paralimpica Giulia Ghiretti, componente del comitato scientifico di Parma 2020, che racconta se stessa e l’incontro tra cultura e sport. Protagonista, inoltre, lo Sport Day 2020, organizzato dall’Università di Parma: un incontro con l’Ateneo e società sportive della città per far conoscere ai ragazzi tutte le opportunità offerte dallo sport, anche professionali. Tra le eccellenze della città c'è di certo anche la sua tradizione musicale, che la Casa della Musica si occupa di valorizzare, conservando documenti e promuovendo la ricerca. E icona musicale è Giuseppe Verdi, omaggiato da una cerimonia-concerto nel 119/o anniversario della morte. In chiusura un primo sguardo sulla possibile, prossima capitale italiana della cultura: sono 44 le città candidate per subentrare il prossimo anno e Tgr Parma 2020 comincia a presentarle, a partire da Isernia, che si gioca le carte della bellezza e della sua storia antica.

