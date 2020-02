Sanremo, una storia parmigiana da Edda Ollari a Scialpi e Coruzzi

Mancano due giorni all’inizio del 70° Festival della Canzone Italiana di Sanremo. Sono davvero tanti i parmigiani che hanno dato il loro contributo, non solo per la parte artistica, festival. Partiamo da un’esibizione mancata per poco: I Corvi dovevano partecipare nel 1968 con “Bambolina”, ma alla fine la canzone fu portata al festival dall’esordiente Mal. La prima voce parmigiana a Sanremo è quella di Nadia Liani con “Una goccia in cielo” nel 1961. Bisognerà aspettare altri dieci anni prima di sentirne un’altra: Edda Ollari con “L’ora giusta”, una canzone che piacque molto, curiosamente non ammessa alla finale per un solo punto, quello della redazione parmigiana del Resto del Carlino...

DUE TRIPLETTE

Tre le presenze per Scialpi (che ora si fa chiamare Shalpy): nel 1986 con “No east no west”, nel 1987 con “Bella età” e nel 1992 con “È una nanna”. Il record di presenze in gara è ancora suo, ma non è stato l’unico presente tre volte: il tris è riuscito anche a Mauro Coruzzi: nel ‘97 è stato ospite di Patty Pravo, nel 2012 dei Matia Bazar e nel 2015 finalmente in gara assieme a Grazia Di Michele con “Io sono una finestra”. Mario Biondi, parmigiano d’adozione, esordì nel 2007 come ospite di Amalia Grè, mentre nel 2018 era in concorso con “Rivederti”. Sasha Torrisi fu in gara nel 2002: in quel momento era il cantante dei Timoria che parteciparono con “Casa mia”. In un’altra band militava (e milita tutt’ora) Cico Falzone, alla chitarra per i Nomadi in gara nel 2006 con “Dove si va” e a supporto di Irene Fornaciari nel 2010 con “Il mondo piange”.

Altre partecipazioni furono le due di Claudio Patti nella categoria delle nuove proposte; nel 1985 con “Che amore è” e nel 1987 con “La forza della mente”. Qualche presenza in riviera anche per le band parmigiane grazie alle iniziative collaterali: nel 1994 i Ciois suonarono sul palco dell’Ariston nelle se mifinali di “Sanremo Giovani”, ma non arrivarono alla finale. Andò meglio agli Hidea, che nel 2002 vinsero Sanremo Rock con “Si muove e sogna”.

AUTORI E PRODUTTORI

Negli anni non sono mancati neppure gli autori; Pietro Cantarelli proprio quest’anno torna come compositore di “Ho amato tutto” cantata da Tosca; sarà sul palco con lei per suonare il piano. Nel 2011 produsse e diresse l’orchestra per “Lontano da tutto” di Serena Abrami, mentre nel 2014 scrisse “Nuvole che passano” di Veronica De Simone, entrambe nella categoria dei giovani. Prima di lui Gianni Bella, parmigiano d'adozione: è l’autore di “Montagne verdi”, cantata dalla sorella Marcella Bella nel 1972, e di altre sette canzoni partecipanti al festival: cinque con la voce di Marcella e due cantate da Gianni Morandi.

Paolo Dossena scrisse il testo di “Ave Maria – solo una preghiera” cantata da Johnny Hallyday e, nella categoria dei giovani, “Biancaneve” di Rino Martinez, entrambe in gara nel 1982. Nel 2004 scrisse per Linda “Aria, sole, terra e mare” che arrivò terza. Tra gli anni ‘60 e ‘70, diverse canzoni in concorso avevano i testi di Marisa Terzi: “Se tu non fossi qui” nel 1966, “Quando vedrò” nel 1967, “Tu che non sorridi mai” e “Che vale per me”, “Non c’è che lei” nel 1969 e, infine, “Per amore ricomincerei” nel 1972.

Questo lungo elenco dei parmigiani a Sanremo si chiude con due importanti presenze dietro le quinte: Franco Cantarelli è stato produttore esecutivo del festival per diciotto edizioni, mentre sono dodici quelle curate da Robi Bonardi nella veste di direttore artistico.

