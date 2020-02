Sanremo, Fiorello travestito da de Filippi

La musica di C'è posta per te in sottofondo, Fiorello entra in scena all’Ariston travestito da Maria De Filippi, per onorare la scommessa fatta ieri sera in caso di successo del festival. Tacchi, parrucca bionda, abito nero, l’immancabile caramella in bocca, prova a imitare la conduttrice di Canale 5. «Il problema è una parola sola: Techetechetè, questa cosa rimarrà per sempre, ma io ho una famiglia a casa», ironizza lo showman. «Sembro Boris Johnson piastrato». A sorpresa, mentre Fiorello veste i panni di Maria De Filippi, squilla il telefono nella tasca del mattatore. Dall’altra parte la stessa conduttrice, che si complimenta. «Posso dire io buonasera? - scherza, dopo la goffa imitazione di Fiorello - Complimenti Amadeus. E poi Fiore, sei bellissimo, stasera ancora più bello». Poi la gag in cui De Filippi doppia Fiorello, prima di chiudere «Grazie e in bocca al lupo».

La seconda serata del Festival di Sanremo è dedicata idealmente a Fabrizio Frizzi che oggi avrebbe compiuto 62 anni e al quale l’Ariston tributa una standing ovation. «Sono convinto che se Fabrizio ci fosse stato ancora, questo 70/o festival lo avrebbe presentato lui», dice commosso Amadeus, presentando la moglie del conduttore scomparso, Carlotta Mantovan. «L'ho voluta qui per farle sapere che Fabrizio è sempre nei nostri cuori», sottolinea.

Giovani Con il 52% delle preferenza della giuria Demoscopica, passa alla semifinale delle Nuove Proposte Marco Sentieri con Billy Blu. Battuto Matteo Faustini con Nel Bene e nel male. Con il 51% delle preferenze passa anche Fasma con il brano Per sentirmi vivo. Il giovane artista ha battuto il duo Martinelli e Lula che presentavano il brano Il gigante d’acciaio. I quattro semifinalisti che si contenderanno la finale venerdì sono: Tecla, Leo Gassmann, Fasma e Marco Sentieri.