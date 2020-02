Sanremo 2020, Amadeus lancia un concerto contro la violenza alle donne il 19 settembre a Reggio

Vasco "promuove" Junior Cally

«Complimenti. La versione di Vado al massimo di Junior Cally mi è piaciuta molto. Cally l’ha cantata bene ed è un bellissimo omaggio». Lo fa sapere Vasco Rossi che nei giorni scorsi aveva anche approvato il testo free style che il rapper ha aggiunto alla cover presentata questa sera al festival di Sanremo nella serata delle cover. «Il messaggio è condivisibile», spiega il Komandante.

Un concerto contro la violenza alle donne il 19 settembre al Campovolo di Reggio Emilia

All’Ariston, nella serata delle cover cantate in duetto, si torna a parlare di violenza contro le donne: un video punteggiato di microfoni rossi, "Una nessuna centomila" è lo spunto per Amadeus per lanciare un grande concerto, sabato 19 settembre all’Arena Campovolo a Reggio Emilia, per raccogliere fondi per i centri anti violenza. Le testimonial sono Alessandra Amoroso, Giorgia, Fiorella Mannoia, Laura Pausini, Gianna Nannini, Elisa ed Emma, ciascuna con un simbolo rosso. «Quando una donna lotta - dice Pausini - in fondo lo fa per tutte le altre donne, perchè mai più una donna debba subire delle violenze. Centomila come le voci del pubblico che noi speriamo sia con noi nel nostro grande concerto di settembre». Nannini: «Ci siamo schierate ancora una volta perché non ne possiamo più. Basta con le donne vittime».

Quello di Campovolo il 19 settembre sarà il più grande evento musicale di sempre contro le violenze di genere: "Una. Nessuna. Centomila. Il concerto". Centomila è il numero delle voci che potranno unirsi alle 7 protagoniste di questo incredibile spettacolo: 100 mila persone, 100 mila per le donne. In passato altre esperienze hanno visto queste grandi artiste italiane insieme per supportare delle cause importanti in eventi tutti al femminile. Ma per questo evento, hanno spiegato sul palco dell’Ariston, le 7 artiste non saranno da sole: ognuna di loro inviterà a cantare un collega, un uomo, perché questa volta per una causa così impellente, il messaggio che partirà dal palco deve essere universale, tutti insieme contro le violenze. I proventi del concerto verranno erogati a strutture selezionate sulla base di criteri di trasparenza e tracciabilità, ha spiegato «la ragioniera del gruppo» come si è autodefinita Fiorella Mannoia

Amadeus con Georgina e la maglia... dell'Inter

Entra in scena all’Ariston Georgina Rodriguez, compagna di Cristiano Ronaldo, in abito lungo color carne tempestato di paillette, e Amadeus si improvvisa showman. Si toglie la sciarpa bianca che spicca sullo smoking di velluto nero e lascia intravedere una maglia della Juventus. «E' la più bella camiseta del mondo», dice la compagna di CR7. «Togliti la giacca, Amadeus». Riluttante, il conduttore, di nota fede interista, obbedisce e mostra la maglia, che sul retro però è nerazzurra e porta la scritta Lukaku, punta di diamante dell’attacco della squadra milanese.

Ronaldo in prima fila per Georgina

In prima fila ad ammirare la sua Georgina. L'attaccante della Juventus, Cristiano Ronaldo, è all’Ariston per sostenere la sua compagna, presentatrice insieme ad Amadeus della terza serata del festival di Sanremo.

Il cordoglio dell'Ariston per le vittime sul Frecciarossa

In apertura della terza serata del festival di Sanremo, Amadeus dedica un pensiero alle vittime dell’incidente ferroviario di questa mattina a Lodi. «Rivolgiamo un pensiero a loro e alle loro famiglie».

Tiziano Ferro polemico per l'orario della sua esibizione

«Niente, anche stasera sono stato posizionato in scaletta dopo mezzanotte». Tiziano Ferro dopo aver lanciato l’hashtag #fiorelloStatteZitto torna a cavalcare, su Instragram, la polemica sull'orario della messa in onda delle sue esibizioni, a suo parere oscurata evidentemente dagli interventi di Fiore. «Mi era stato detto sarei passato prima», scrive il cantautore che in un post amareggiato.

Ferro ha anche postato la foto del messaggio lasciato nel camerino di Fiorello per scusarsi della battuta, stigmatizzata anche da Amadeus. «Ciao Fiorello, ti chiedo scusa se ti ho provocato un dispiacere. Sono lo stesso che a dicembre - nel tuo programma - si prendeva in giro cantando con te le parole di 'Me lo prendi papa» su una mia canzone. E in quello spirito ho pensato fosse normale scherzare con te che sei il re dei comici. Sono rammaricato - Torno a fare il cantante. #TizianoStatteZitto» .