Briciole, soluzione vicina. Il Comune: 'In marzo il rientro delle tre direttrici'

"Oggi 7 febbraio 2020 - si legge in un comunicato stampa diffuso dal Comune di Parma - si sono riuniti i soci fondatori della Fondazione Solares delle Arti, alla presenza dell’Assessore alla Cultura Michele Guerra, del Direttore Generale Marco Giorgi, dei membri del tavolo tecnico incaricato di studiare la separazione tra l’area Teatro e l’area Arte/Cinema e del CdA della Fondazione".

"Si è concordata - prosegue il comunicato - la presenza in teatro di un “consiglio artistico”, per proseguire e tutelare i percorsi e le iniziative in opera con gli artisti, gli spettatori, le scuole e il progetto artistico nel suo complesso. Il consiglio artistico sarà composto da: Alessandra Belledi in qualità di coordinatrice e referente, Daniele Bonaiuti, Emanuela Dall’Aglio, Davide Giordano, Riccardo Reina, Chiara Renzi, Agnese Scotti".

Nel mese di marzo, - conclude il comunicato - mese in cui si auspica siano stabiliti i dettagli della separazione, è previsto il rientro della direzione artistica e organizzativa dell’area Teatro di Flavia Armenzoni, Beatrice Baruffini e Alessandra Belledi.

La parti si augurano che i punti concordati nella riunione odierna possano portare in tempi brevi a una soluzione positiva della vicenda.