Fiorello: 'Ferro ha scatenato campagna d'odio contro di me' - IL PROGRAMMA DI VENERDI'

«Non è giusto darmi del permaloso come se mi fossi arrabbiato per nulla, accetto le critiche, accetto che si dica che non faccio ridere, qualunque cosa, ma Tiziano Ferro ha fatto una cosa che non si fa. Dopo che ha lanciato sul palco l’hashtag Fiorello statte zitto, ho ricevuto insulti tremendi per 24 ore. Tu lanci un hashtag dal palco di Sanremo e sai cosa scateni, come se poi fosse colpa mia se ci sono 50.000 ospiti e si fa tardi la sera», Fiorello rispondea Ferro sulla "querelle" che tiene banco a Sanremo. Anche se Amadeus getta acqua sul fuoco: "Tra Fiorello e Tiziano Ferro c'è un fantastico rapporto. Nessuna polemica. Vorrei difendere il senso di amicizia, di rispetto e di famiglia che c'è in questo festival". «E' stata una battuta infelice - taglia corto Amadeus - ma non c'è nessun problema tra i due. Fiorello è in perfetta forma, ieri sera mi è mancato molto. Tiziano è splendido e si è anche scusato con Fiorello. Tutto continua con il clima che c'era prima». Fiorello conferma a Selvaggia Lucarelli in un’intervista pubblicata su Tpi: «Noi parliamo tanto di cyberbullismo e non valutiamo le conseguenze? C’è un vigile che si è suicidato in questi giorni per gli attacchi sul web». Altro che battuta, altro che leggerezza: «Vatti a leggere i commenti: “Devi morire perché il nostro Tiziano deve cantare” E Tiziano Ferro non è responsabile? Lui lancia un hashtag, lo immagina che i suoi fan lo seguiranno e mi insulteranno. Ha fatto una cosa grave. Ha lanciato una campagna di odio nei miei confronti. Tiziano deve capire, deve crescere anche lui. Io sono stato male per gli insulti».

La gioia di Amadeus: "Il Festival che avevo in testa". Poi la telefonata di Benigni

"Sono senza parole, commosso da quello che sta accadendo. Stiamo facendo il Festival che avevo nella mia testa, ma non sarebbe potuto accadere senza la fiducia di tutti». Ha commentato Amadeus in conferenza stampa questa mattina. E mentre Amedeus parlava è arrivata anche la telefonata in diretta di Roberto Benigni: «Amadeus, è stato bellissimo averti vicino. Sei tu che ispiri poesia, sei il più grande conduttore mai visto. Non ho dormito ripensando all’emozione di ieri sera, portare il Cantico dei Cantici a Sanremo, la cosa più straordinaria che sia mai stata scritta. Sanremo può reggere il Cantico dei Cantici, è un’emozione enorme». Benigni cita tra i momenti più emozionanti «l'ingresso con la banda, come un Capo di Stato». E poi: «Volevo salutare tutti i giornalisti e ringraziarvi con tutto il cuore e ringraziare te, Amadeus, tanto tanto. Tutto il mio cuore per voi»

Le lacrime di Antonella Clerici

Scoppia in lacrime Antonella Clerici, durante la conferenza stampa del festival di Sanremo, alle parole del direttore di Rai1 Stefano Coletta.

«Sono lacrime di gioia e di riconoscenza - si scusa La conduttrice -. Per me è stato un anno complicato. Grazie per avermi fatto sentire circondata da questo affetto, ne avevo bisogno».

Rivolgendosi poi a Coletta, «per una volta mi sento presa per mano e mi piacerebbe affidarmi e fare una cosa che uno non si aspetta. E’ mancato il mio spirito giocoso, mi piacerebbe tornare e tirar fuori quello che so fare, con lui mi sento molto protetta».

Francesca Sofia Novello, «attacco ingiusto»

Oltre alla Clerici, ad affiancare Amadeus ci sarà anche Francesca Sofia Novello, fidanzata di Valentino Rossi: «Io salgo sul palco come Francesca Sofia Novello. Per questo Valentino non ci sarà. E’ in Malesia a fare i test. ma anche fosse stato in Italia non lo avrei voluto qui per evitare che succedesse quello che è successo a Georgina, ovvero che l’attenzione fosse spostata su Ronaldo. Comunque lei si è presa il suo merito». Lo ha detto Francesca Sofia Novello, in conferenza stampa al festival di Sanremo.

La finale dei giovani

Sul fronte della gara, tutti e 24 i campioni venerdì torneranno sul palco con i loro brani, mentre verrà incoronato il vincitore della categoria nuove proposte. I superospiti della serata saranno Ghali, Gianna Nannini e Dua Lipa. La gara dei big è preceduta dalla finale che decreterà il vincitore delle Nuove Proposte.

I primi a sfidarsi sono Leo Gassmann contro Fasma, poi a seguire Tecla contro Marco Sentieri. I vincitori delle due prime sfide si daranno battaglia per il titolo. A votare sono la giuria demoscopica, la giuria della stampa e il televoto.

I big in gara (in ordine)

Paolo Jannacci Voglio parlarti adesso

Rancore Eden

Giordana Angi Come mia madre

Francesco Gabbani Viceversa

Raphael Gualazzi Carioca

Anastasio Rosso di rabbia

Pinguini Tattici Nucleari Ringo Starr

Elodie Andromeda

Riki Lo sappiamo entrambi

Diodato Fai rumore

Irene Grandi Finalmente io

Achille Lauro Me ne frego

Piero Pelù Gigante

Tosca Ho amato tutto

Michele Zarrillo Nell'estasi o nel fango

Junior Cally No grazie

Le Vibrazioni Dov'è

Alberto Urso Il sole a est

Levante TikiBomBom

Bugo e Morgan Sincero

Rita Pavone Niente (resilienza 74)

Enrico Nigiotti Baciami adesso

Elettra Lamborghini Musica (e il resto scompare)

Marco Masini Il confronto

Per la terza serata 9.836.000 con il 54,5% di share

Gli ascolti della terza serata del Festival di Sanremo condotto da Amadeus salgono ancora: la serata dedicata alle cover con il superospite Roberto Benigni è stata vista da 9.836.000 di spettatori con il 54,5% di share, superando i due giorni precedenti che avevano registrato il 53,3% (mercoledì) e il 52,2% (martedì) e distaccando nettamente l’edizione dell’anno scorso e conquistando lo share più alto dal 1997. Nel 2019 la terza serata sanremese condotta da Claudio Baglioni aveva raccolto 9,4 milioni di telespettatori e il 46,7% di share. Il dato di giovedì mette a segno lo share più alto dal 1997, quando la terza serata di Sanremo, condotta da Mike Bongiorno con Piero Chiambretti, arrivò al 55.5%. A contribuire ai numeri record è stata la presenza di Roberto Benigni con il suo intervento dedicato al Cantico dei Cantici: la prima parte della serata, quella in onda tra le 21.28 e le 23.47 in cui è salito sul palco l’attore e regista Premio Oscar, è stata seguita da 13 milioni e 533mila spettatori, con uno share del 53,6%. Durante l’intervento di Benigni si sono registrati picchi del 60% di share fino a toccare i 14 milioni 533mila spettatori. Un anno fa la stessa fascia oraria aveva visto davanti alla tv 10 milioni 851mila spettatori con uno share del 46,4%.