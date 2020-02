Sanremo, Fiorello offeso da Ferro ma oggi ci sarà. Tosca in testa

Il biglietto di scuse postato sui social da Tiziano Ferro indirizzato a Fiorello per giustificare l'uscita di ieri sera sul palco dell’Ariston avrebbe contribuito a chiudere il caso. Fiore domani sarà all’Ariston, come previsto, anche per l’atteso duetto con Tony Renis sulle note di 'Quando quando quandò, ma la battuta di Tiziano #fiorellostattezitto, nata per ironizzare sulla durata monstre del Festival, qualche amarezza l’avrebbe provocata, anche perchè in quel momento lo showman non era sul palco. Sicuramente avrà mediato anche Amadeus che stasera ha lanciato all’amico un messaggio dal palco: «Ciuri, ti aspettiamo domani. Qua non possiamo fare a meno di te».

«Ama è l’una, volemo fà qualcosa domani? Hashtag #fiorellostattezitto": era bastata questa uscita inaspettata di Tiziano Ferro a scatenare i commentatori del web. Amadeus aveva difeso a spada tratta la libertà di Fiorello di debordare quando e quanto vuole rispondendo con un altro hashtag, #Fiorelloparlaquantovuoi. Gli aveva fatto eco il direttore di Rai1 Stefano Coletta che aveva rilanciato l’hashtag #fiorellopersempreasanremo, esaltando «le straordinarie qualità, e non solo sul fronte del talento, di Fiorello».

La presenza dello showman al Festival è dirompente. Entra, esce, assiste alle prove, improvvisa, si intrattiene insieme agli artisti dietro le quinte nell’angusto backstage e - come riconosce anche il vicedirettore di Rai1 Claudio Fasulo - non sta mai zitto. La sua allegria è contagiosa e anche le incursioni sul roof dell’Ariston, dove lavorano i giornalisti dalla mattina a notte fonda, portano una ventata di buon umore. Fiorello stesso aveva spiegato così il senso della sua presenza al Festival: «Ama fa il mediano e io devo fare gol. Secondo voi mi invita e mi dice: 'Mi raccomando, fai poco?'.

Dopo l’uscita di Tiziano Ferro, Amadeus aveva detto: «L'ho considerata una battuta, magari non venuta benissimo, ma all’una di notte magari le battute possono essere meno brillanti. C'è la consapevolezza da parte di tutti, e Tiziano è un artista intelligente, che Fiorello illumina l’intero festival. Lavoriamo dall’inizio tutti insieme per il bene della manifestazione e tutti insieme, con lo stesso entusiasmo e la stessa amicizia, dobbiamo arrivare a sabato». E proprio nella serata finale è atteso il duetto tra Fiore e Tiziano sulle note di Finalmente tu.

Qualche tensione anche per Tiziano Ferro che, scaletta alla mano, prima della terza serata, ha scritto: «Niente, anche stasera sono stato posizionato in scaletta dopo mezzanotte" tornando a cavalcare, su Instagram, la polemica sull'orario della messa in onda delle sue esibizioni, a suo parere oscurata evidentemente anche dagli interventi di Fiorello. «Mi era stato detto sarei passato prima», ha scritto il cantautore in un post amareggiato. Ferro ha anche postato la foto del messaggio lasciato nel camerino di Fiorello per scusarsi della battuta, stigmatizzata anche da Amadeus. «Ciao Fiorello, ti chiedo scusa se ti ho provocato un dispiacere. Sono lo stesso che a dicembre - nel tuo programma - si prendeva in giro cantando con te le parole di 'Me lo prendi papa» su una mia canzone. E in quello spirito ho pensato fosse normale scherzare con te che sei il re dei comici. Sono rammaricato - Torno a fare il cantante. #TizianoStatteZitto».

La classifica

E’ Tosca ad aggiudicarsi la serata dedicata alle cover, in omaggio ai 70 anni del Festival di Sanremo. Dietro all’interprete romana, Piero Pelù e i Pinguini Tattici Nucleari. Il compito di votare questa sera era affidato all’Orchestra.

Questa la classifica completa: 1) Tosca 2) Piero Pelù 3) Pinguini Tattici Nucleari 4) Anastasio 5) Diodato 6) Le Vibrazioni 7) Paolo Jannacci 8) Francesco Gabbani 8) Rancore 10) Marco Masini 11) Raphael Gualazzi 12) Enrico Nigiotti 13) Rita Pavone 14) Irene Grandi 15) Michele Zarrillo 16) Achille Lauro 17) Levante 18) Giordana Angi 19) Elodie 20) Alberto Urso 21) Junior Cally 22) Riki 23) Elettra Lamborghini 24) Bugo e Morgan.

