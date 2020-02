Mancanto contributo dal Mibac, il Festival Verdi fa la 'dieta': un allestimento in meno

Sarà «sostenibile» la ventesima edizione del festival Verdi di Parma, in programma dal 24 settembre al 18 ottobre, nel senso che per far fronte ai problemi di budget in programma avrà tre opere e un quarto titolo solo in forma di concerto, perdendo quindi un allestimento. «Lo abbiamo fatto per necessità - ha spiegato la direttrice generale del Teatro Regio Anna Maria Meo alla presentazione - perchè in sospeso abbiamo il ricorso al Mibac per il mancato contributo. Non avremmo dovuto subire questa battuta d’arresto».

Roberto Abbado, diventato direttore musicale del Festival Verdi di Parma nel 2018, continuerà ad esserlo anche per i prossimi tre anni.

«Lo abbiamo blindato per il prossimo triennio - ha annunciato in conferenza stampa la direttrice del Teatro Regio Anna Maria Meo -. Sono contenta perchè stiamo facendo un percorso e i percorsi hanno bisogno di continuità».