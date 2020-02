Celine dion, esce il doppio vinile di

MILANO (ITALPRESS) - Esce oggi la versione doppio vinile di "Courage", l'album di inediti in inglese di Celine Dion, arrivato a tre anni di distanza dal successo del disco in lingua francese, "Encore Un Soir" (#3 in Italia, 1 milione e mezzo di copie vendute su scala globale), e a sei anni dall'ultimo lavoro in lingua inglese, "Loved Me Back To Life". La nuova versione 2 LP include un booklet di 16 pagine con testi delle canzoni e foto esclusive. Per la realizzazione di questo disco, Celine Dion si e' avvalsa della collaborazione di produttori, autori e artisti di altissimo livello come LP, Steve Aoki, Dan Wilson, Johan Carlsson, Ross Golan, Skylar Grey, Jon Levine, Greg Kurstin, Eg White, The Stereotypes, Freddy Wexler, Andrew Wells, Erik Jörgen Elofsson, Anton Mårtensson, Ari Leff, Michael Pollack, Nicholas Perloff-Giles, Dallas Koehlke e DallasK. (ITALPRESS). mgg/com 14-Feb-20 19:29

© RIPRODUZIONE RISERVATA Celine Dion