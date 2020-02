Mara Redeghieri, da Gianna a Luca. Le voci illustri per il nuovo album

Si vende sempre meno musica ma se ne produce sempre di più. I server di tutti i servizi di download e streaming sono quotidianamente caricati di giga e giga di file musicali, le playlist sono sempre più numerose e sempre più ricche. Un sovraccarico di offerta in cui molti dischi e molte canzoni ascoltano spesso uguali tra loro.

Trovare qualcosa che si differenzia diventa un piccolo miracolo. I miracoli, però, a volte accadono. Anche in musica. Uno di questi recenti miracoli è sicuramente «Recidiva», la discoteca che ha segnato il ritorno alla produzione discografica di Mara Redeghieri ; dopo il momento d'oro negli anni '90 con gli Üstmamò (creata nella musica elettronica italiana, un suono internazionale nato e realizzato nell'appennino reggiano) e diversi progetti artistici dedicati alla riscoperta delle proprie origini, una discoteca di pura ispirazione a cui il produttore Stefano Melone ha dato forma, suoni e atmosfere inedite , inusuali e sorprendenti.

Visto il grande successo e l'accoglienza entusiasta, è stato recentemente ripubblicato in una nuova versione arricchita. Un upgrade, come si dice oggi in ambito digitale. «Recidiva +» contiene le stesse canzoni originali, ma quasi tutte impreziosite dalla presenza di un protagonista della canzone italiana scelto con cura. Come per gli abbinamenti tra cibo e vino, anche in musica si può procedere per affinità o per contrasto. In questo caso prevale il contrasto già dall'iniziale «Anni luce» cantata con Gianna Nannini ; le due cantanti si ritrovano a distanza di oltre vent'anni da «Meravigliosa creatura», scritta a quattro mani. Alla voce alta e apparentemente fragile di Mara si mescola quella roca e grintosa della rockeuse toscana. « Uomonero »È con Luca Carboni, mentre« Cupamente »è con Orietta Berti: la voce educata della storica cantante emiliana si inserisce perfettamente in una delle perle della discoteca. Rachele Bastrenghi dei Baustelle , che canta in «Pestifera (cattura della)» è la più vicina a Mara Redeghieri , mentre è sorprendente l'accostamento con il calore e la profondità della voce di Mauro Ermanno Giovanardi dei La Crus in «Romantica siderale». « Madredea » è uno splendido inno alla terra e alla natura che qui diventa capolavoro grazie alla presenza di Antonella Ruggiero, della quale Mara Redeghieri dice : «Lei è il mio limite mai superato. Le sue corde limpide e interpretare uno dei miei brani più amati, da lei letto ed apprezzato come grande affresco che da solo mani femminili possono dipingere ». Altri artisti sono andati oltre il duetto organizzando le canzoni per creare versioni del tutto nuove. Beatrice Antolini fa una versione di « Augh » carica di suggestioni e inquietudini postmoderne, Lele Battista rende ancora più schizofrenica «Pestifera» mentre Raiz e Pier Paolo Polcari fanno «Io sono umana» come se fosse un pezzo per i loro Almamegretta ; in questo sono quelli che si allontanano dallo spirito di questo disco. «Recidiva +» è l'ordine ambiziosa, un piccolo gioiello all'interno della discografia moderna, pubblicato dall'etichetta Lullabit .

