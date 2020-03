Teatro Regio: ecco tutte le variazioni. Il nuovo calendario

Il Teatro Regio di Parma, in osservanza al decreto per il contenimento dell’emergenza epidemiologica, comunica la variazione di diversi eventi previsti la prossima settimana:

Fino all'8 marzo compreso sono sospese le attività aperte al pubblico di Biglietteria e Visite guidate (resta attivo il servizio di biglietteria online su teatroregioparma.it)

L'incontro di Prima che si alzi il sipario dedicato a Pelléas et Mélisande previsto il 2 marzo alle 17 è rinviato al 9 marzo alle 17.30.

La prelazione al Festival Verdi 2020 avverrà dal 10 marzo, secondo le modalità che saranno comunicate il 3 marzo.

Il workshop Scrivere d'Opera di introduzione alla scrittura critica, dedicato agli studenti delle scuole secondario di II grado, in programma il 4 marzo è rinviato al 28 marzo (9-13).

Gli spettacoli Il Guardiano e il Buffone (RegioYoung) in programma il 6 e 7 marzo e Open (ParmaDanza) della compagnia Ezralow Dance in programma il 2 aprile sono sospesi e saranno eventualmente recuperati in altra data da individuarsi.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare la Biglietteria del Teatro Regio (biglietteria@teatroregioparma.it / 0521 203999). Inoltre l’incontro con Guido Barbieri che era in programma il 29 febbraio sarà recuperato in altra data che verrà prossimamente comunicata. Le consuete attività del Teatro presso gli uffici e i laboratori proseguiranno senza interruzione e tutti gli uffici e le strutture rimarranno aperti secondo gli orari programmati.