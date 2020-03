Masterchef, Antonio batte la 'parmigiana' Marisa e Maria Teresa (e fa una proposta di matrimonio)

Ha superato brillantemente il primo step della puntata finale (l'eliminato è statao Davide) ed è arrivata alla finalissima a tre, la parmigiana d'azione Marisa. Ma per questa edizione il re di Masterchef è Antonio. Che una volta conquistata la vittoria si è inginocchiato per chiedere al compagna Daniele di sposarlo. Sconfitta anche la "grande odiata" dagli spettatori, Maria Teresa, nel mirino per quella che è parsa una grandissima presunzione.

Grandi complimenti per tutti gli sfidanti da parte dei tre giudici, Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli.