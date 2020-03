Pintus, Gigi D'Alessio e il musical Ghost rinviati: ecco le nuove date

ANGELO PINTUS

PREVISTO il 18 e 19 marzo

Le due serate in compagnia della comicità di Angelo Pintus al Teatro Regio («Destinati all’estinzione») vengono sospese in attesa di essere riprogrammate quanto prima. Le serate sono organizzate dalla Puzzle di Parma. Info: 0521.993628 - info@puzzlepuzzle.it.



GHOST IL MUSICAL

PREVISTO il 24 e 25 marzo

La tournée del musical, ispirato al celebre film, avrebbe dovuto fare tappa due sere a Parma, Teatro Regio, il 24 e 25 marzo, a cura di Arci e Caos Organizzazione Spettacoli. Le nuove disposizioni fanno sì che le due date vengano sospese. Gli organizzatori sono al lavoro per riprogrammare: tel. 0521 706214 – info@arciparma.it.



GIGI D’ALESSIO

SPOSTATO al 27 maggio

Arci e Caos, organizzatori della tappa parmigiana dello spettacolo di Gigi D'Alessio, già nei giorni scorsi hanno annunciato che, alla luce delle disposizioni governative, Friends & Partners era costretta a rinviare le prime date del «Noi due tour 2020» di Gigi D’Alessio, compreso lo spettacolo al Teatro Regio previsto inizialmente per mercoledì 1° aprile e ora posticipato a mercoledì 27 maggio. I biglietti precedentemente acquistati sono validi per la nuova data. È possibile rivendere i biglietti utilizzando la piattaforma Fansale di TicketOne. Prosegue la vendita dei biglietti per la nuova data sul circuito www.ticketone.it e presso l’Arci, tel. 0521 706214. ​​