Saltano i concerti di Santana e Avril Lavigne

Salta anche il concerto di Santana, in programma il 14 marzo all’Unipol Arena di Bologna. Live Nation ha comunicato la cancellazione a seguito delle nuove disposizioni del Governo che sospendono gli eventi e le manifestazioni di qualsiasi natura fino al 3 aprile per fronteggiare la diffusione del coronavirus. Le richieste di rimborso del biglietto dovranno essere presentate entro e non oltre il 6 aprile.

Le tappe italiane dell’Head Above Water World Tour di Avril Lavigne, il 15 e 16 marzo al Lorenzini District di Milano, sono cancellate per l’emergenza coronavirus.

«Sfortunatamente, viste le decisioni del governo italiano e francese, non ho altra scelta - ha commentato Avril Lavigne sui social - se non cancellare gli show del 15 e 16 marzo a Milano al Lorenzini District e del 26 a Parigi allo Zenith. Abbiamo provato a spostare e riprogrammare i concerti, ma purtroppo - per motivi di calendario - ciò non è stato possibile. Sono profondamente dispiaciuta di non potermi esibire in Italia e in Francia con il mio Head Above Water World Tour. Auguro a tutti di stare in buona salute».

Alla luce dei recenti avvenimenti e delle vigenti disposizioni ministeriali, vengono rinviate le prime date del tour de Le Vibrazioni "Le Vibrazioni in orchestra di e con Beppe Vessicchio - tour 2020", la cui partenza era prevista il 17 marzo 2020 da Palermo. Rimangono invariati i concerti previsti ad aprile a Bologna, Torino e Roma. Queste le nuove date del tour: 16 aprile al Teatro EuropAuditorium di Bologna 17 aprile al Teatro Colosseo di Torino 20 aprile all’Auditorium Parco della musica di Roma 3 maggio al Teatro Nazionale CheBanca! di Milano - recupero del concerto dell’8 aprile 5 maggio al Teatro Team di Bari - recupero del concerto del 25 marzo 6 maggio al Teatro Rendano di Cosenza - recupero del concerto del 23 marzo (ITALPRESS) - (SEGUE).

7 maggio al Teatro Augusteo di Napoli - recupero del concerto del 2 aprile 16 maggio al Teatro Geox di Padova - recupero del concerto del 3 aprile 18 maggio al Teatro Impero di Marsala (Trapani) - recupero del concerto del 18 marzo 19 maggio al Teatro Golden di Palermo - recupero del concerto del 17 marzo 20 maggio al Teatro Metropolitan di Catania - recupero del concerto del 19 marzo 26 maggio al Teatro Tuscanyhall di Firenze - recupero del concerto del 7 aprile

Il concerto di Antonello Venditti al PalaInvent di Jesolo, originariamente previsto per il 29 febbraio, e già riprogrammato per la nuova data del 20 marzo, in seguito al nuovo Decreto Ministeriale per fronteggiare l’emergenza sanitaria del Coronavirus, viene rinviato a sabato 16 maggio, sempre al PalaInvent di Jesolo, sempre con inizio alle 21.00. I biglietti già acquistati saranno validi per la nuova data. E’ possibile rivendere i biglietti utilizzando la piattaforma Fansale di TicketOne. Tutte le informazioni su www.azalea.it e www.ticketone.it. Per quanto riguarda la data di Londra a causa dei recenti eventi e delle attuali incertezze relative ai viaggi e ai trasporti, è stata presa la decisione di riprogrammare lo spettacolo che avrebbe dovuto svolgersi domenica 8 marzo a si terrà domenica 25 ottobre 2020 sempre all’Eventim Apollo Hammersmith.