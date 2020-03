E' morto Max Von Sydow, il preferito di Bergman

E 'morto l'attore svedese Max Von Sydow . 90 anni, protagonista in un centinaio di film e programmi tv, protagonista dei film di Ingmar Bergman. E 'stato nominato due volte al Premio Oscar, come miglior attore protagonista per Pelle alla conquista del mondo nel 1989 e come miglior attore non protagonista per Molto forte, incredibilmente vicino nel 2012.

L'attore, che era nato in Svezia a Lund il 10 aprile 1929, è morto in Francia dove viveva da tempo con la seconda moglie, la produttrice francese Catherine Brelet . E 'stata lei a dare la notizia a Parigi Partita rilanciata poi dalla Afp . «E 'con il cuore spezzato e con l'infinita tristezza che abbiamo l'estremo dolore di annunciare la scomparsa di Max von Sydow l'8 marzo 2020», ha detto Catherine von Sydow .

Il settimo sigillo, Il posto delle fragole, Il volto, La fontana della vergine ...: è stato l'attore feticcio per 14 film di Ingmar Bergman , poi la sua carriera è spostata ad Hollywood oltre che in Europa, da Star Wars all'Esorcista di William Friedkin e in anni recenti anche nella televisione, dallo storico Quo vadis ? a Salomone, dalla Fuga degli innocenti fino alle ultime serie internazionali The Tudors e Il Trono di Spade.