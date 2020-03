Rinviato a ottobre il Torino Jazz Festival

Ancora un evento rinviato per l'emergenza Coronavirus. Si tratta del Torino Jazz Festival, la kermesse musicale inizialmente in programma dal 25 aprile al 2 maggio che viene posticipata in autunno, dal primo all’8 ottobre, anche a causa dell’annullamento dei tour da parte di artisti, provenienti soprattutto dall’estero. Unico appuntamento confermato, almeno per ora, quello del 27 aprile al Teatro Regio, il concerto con il trio di Gianluigi Trovesi, Fabrizio Bosso e la Filarmonica Trt diretta da Stefano Montanari.

«Siamo certi che il pubblico comprenderà questa difficile scelta», affermano gli organizzatori assicurando che «stiamo già lavorando per riprogrammare i concerti che ci rivedranno insieme a ottobre».

