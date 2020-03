Il Volo, sold out a Los Angeles con 7000 spettatori

ROMA (ITALPRESS) - Centre for the Performing Arts di Toronto, Radio City Music Hall di New York, Chicago Theater di Chicago, MGM National Harbor di Washington, Fox Theater di Detroit, Winspear Opera House di Dallas sono solo alcune delle 20 tappe che hanno visto IL Volo protagonista in queste settimane, durante il tour in Nord America, con i concerti per i dieci anni di carriera. Un tour che, fino ad ora, tra Canada e Stati Uniti, ha emozionato oltre 80 mila spettatori e che terminera' domenica 15 marzo a Las Vegas. Nel concerto sold out di New York il trio ha incontrato Placido Domingo, a Miami lo ha raggiunto Gloria Estefan e a Los Angeles, dove si e' esibito al Microsoft Theater davanti a 7000 spettatori, sono arrivati John Mayer, Roland Orzabal e Priscilla Presley. (ITALPRESS). mgg/com 11-Mar-20 15:04

