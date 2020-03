Su Rai3 si ricostruisce il caso del piccolo Tommy

Giuseppe Rinaldi e Vincenzo Nicolì nella puntata di «Commissari» di lunedì 23 marzo, alle 23.15 su Rai3, ripercorrono le fasi di una indagine delicata e molto complessa.

E’ la sera del 2 marzo 2006, in un tranquillo casolare di campagna, a Parma, una famiglia, composta da padre madre e due bambini, sta cenando, all’improvviso viene a mancare l'elettricità. Il padre apre la porta per controllare il contatore ma viene aggredito da due uomini incappucciati che lo costringono a rientrare in casa. I due malviventi dopo aver bloccato padre e madre con del nastro isolante rapiscono il bambino più piccolo, Tommaso, e fuggono a piedi tra la fitta vegetazione che circonda il casale. I due genitori dopo essersi liberati chiamano la Polizia. Da subito i poliziotti intuiscono che si tratta di un sequestro anomalo messo a punto da persone inesperte.

