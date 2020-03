E' morto McNally, uno dei più grandi drammaturghi al mondo

Addio ad uno dei più grandi drammaturghi al mondo. A 81 anni è morto Terrence McNally, lo ha annunciato il suo portavoce. McNally si è spento in un ospedale della Florida a causa di complicazioni dopo aver contratto il coronavirus. Da tempo infatti combatteva con il cancro ai polmoni. McNally ha vinto cinque premi Tony (gli Oscar del teatro), un Emmy, ed è stato candidato al premio Pulitzer per la drammaturgia nel 1994. Tra le sue opere più famose, Il bacio della donna ragno, Master Class, Ragtime e Amore! Valore! Compassione! The Ritz.

