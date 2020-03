L'epidemia accorcia la 16ª stagione Grey's Anatomy

Il coronavirus fa chiudere in anticipo Grey's Anatomy. A causa dello stop alla produzione della famosa serie tivù per evitare il rischio di contagi da coronavirus, la 16ma stagione si concluderà con quattro episodi in meno. Ne erano previsti 25 ma ne sono stati completati solo 21. Il finale di stagione andrà in onda il nove aprile.

Non è chiaro quando riprenderà la produzione della 17ma stagione. Di solito le riprese per le nuove stagioni ricominciano in estate, ma non essendoci certezze sui prossimi sviluppi del virus sono stati sollevai dubbi su quanto sia sicuro riprendere il lavoro di gruppo per quel periodo.

Secondo quanto scrive Hollywood Reporter, molti show televisivi potrebbero non ritornare visto che i network fanno fatica ora a programmare i loro palinsesti. Vista la chiusura della produzione sia Grey's Anatomy che Station 19 (spin-off di Grey's Anatomy) hanno donato le attrezzature mediche usate sul set agli ospedali della zona di Seattle.(