Mikaela Shiffrin - la popolarissima e bravissima sciatrice statunitense - oggi pomeriggio alle 19 canterà live "A message for You" - sul suo canale Instagram: @mikaelashiffrin - una canzone ispirata dai lavoratori della Barilla e risponderà alla domande dei fan. Per vederla e intergire con la campionessa basta collegarsi al suo account Instagram. L'hastag di riferimento è #ProudBarillaPeople.

