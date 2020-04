Duetti e canzoni su Facebook per il 25 Aprile 'a distanza'

Per questo settantacinquesimo anniversario della Liberazione, l’associazione Esplora Aps ha realizzato una trasmissione web che sarà trasmessa dalla propria pagina Facebook alle 15.

Sarà il primo di una serie di appuntamenti tematici, tra approfondimento e intrattenimento, nei quali cantanti, musicisti, attori, scrittori, giornalisti e altri presteranno la loro arte, racconteranno e si racconteranno in forma esclusiva solo per il format.

Questo episodio pilota non poteva che prevedere un ricordo al 25 aprile, alla Resistenza, alla Liberazione con l’anteprima del video di «Tango della libertà» di Simone Valeo, mentre Raffaele Rinaldi leggerà un testo della moglie Alma Saporito e il poeta Luca Ariano leggerà una sua poesia.

Ci sarà quindi il video di «Quello che ho» di Cabo Cavallo e una serie di contributi sempre in anteprima o in esclusiva: i duetti Silvia Olari/ Andrea «Satomi» Bertorelli e Matteo Brozzi/Serena Carpi, la playlist del momento di Francesco Monaco della Gazzetta di Parma, una canzone di Andrea Salvini e, per finire, Antonio Benassi con la sua «Putost che stèr in ca», particolarmente adatta al momento.

La conduzione è affidata alla leggerezza e all’ironia di Alessandra Cadoppi, autrice e produttrice tv, volto noto sia nelle tv locali che nelle trasmissioni Mediaset e Sky.

L’appuntamento è alle 15 sulla pagina www.facebook. com/associazioneesplora.

