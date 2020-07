Colpo d'aria (condizionata), niente Scala per Salsi ieri sera: "Siamo umani... La mia voce mi ha abbandonato"

Un colpo d'aria (condizionata), ha impedito al baritono Luca Salsi di cantare sul palco del teatro alla Scala di Milano ieri sera: "Ahimè siamo umani e il caldo afoso con l’aria condizionata non vanno d’accordo. Alla prova del pomeriggio stavo benissimo, poi tornando a casa ho sentito che qualcosa non andava. Purtroppo ho preso un colpo di aria condizionata e la mia voce mi ha abbandonato. Ringrazio il Teatro alla Scala per la comprensione l’affetto e la stima che mi hanno dimostrato e l’amico Simone Piazzola venuto in soccorso a sostituirmi. Cose che capitano sempre nei momenti più sbagliati".

