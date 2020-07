La polizia ha reso noto di aver trovato un corpo nel lago Piru dove mercoledì scorso è scomparsa, probabilmente annegata, l’attrice di «Glee», Naya Rivera. Il recupero del cadavere è in corso. L'attrice era scesa in acqua per un bagno nel lago californiano a un'ottantina di chilometri a nord di Los Angeles. Il figlio di quattro anni era stato trovato che dormiva sulla barca che avevano noleggiato.

© RIPRODUZIONE RISERVATA