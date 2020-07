Addio a 56 anni a Galyn Görg, partner della Cuccarini in «Fantastico» - Video

La ballerina americana è scomparsa a 56 anni, nel giorno del suo compleanno. Il ricordo del coreografo Steve LaChance: «Ti ricorderò così... dancing with the Angels»

Anche Lorella Cuccarini la ricorda sui social: "Non ci posso ancora credere... Hai fatto parte di una bellissima pagina di vita. Voglio ricordarti così: in questo scatto - tra una sala prove e l’altra - eravamo davanti ai fotografi per la prima volta... ancora non ci conosceva nessuno. Avevi una grinta pazzesca e un sorriso che spaccava. Sei stata una fantastica compagna di lavoro. Continua a danzare tra gli Angeli, Galin"