La Rai, cala gli assi: Sanremo a marzo con Amadeus e Fiorello, ipotesi Zecchino d'oro per la Cuccarini

L’arrivo (seppure per una sola serata evento) di Maria De Filippi, il ritorno di Antonella Clerici nel day time ma anche in prima serata, Amadeus e Fiorello alla conduzione del Festival di Sanremo (spostato dal 2 al 6 marzo, causa Covid), il recupero di Lorella Cuccarini (probabilmente per lo Zecchino d’Oro). Queste, in estrema sintesi, le novità principali preparate dal direttore Stefano Coletta per l’autunno-inverno 2020-2021. Vediamole una per una. L’insolito trio De Filippi-Ferilli-Mannoia è stato arruolato per una serata evento che andrà in onda il 25 novembre in occasione della Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne: "Ho pensato fosse necessario celebrare la Giornata con musica e parole" ha spiegato Coletta che si è detto "felice perchè le tre artiste hanno detto subito sì". Per quanto riguarda la Clerici, alla conduttrice sarà affidato non solo lo spazio del day time con "E' sempre mezzogiorno" ("Uno show quotidiano in cui il cooking sarà il pretesto per raccontare il Paese") ma anche la prima serata del venerdì (dal 13 novembre all’11 dicembre) con "The Voice senior", il talent amato dal pubblico stavolta declinato in chiave 'over 60': "Come diceva lo scrittore Isaac Singer, le cose belle nella vita arrivano sempre tardi! - ha commentato Coletta - Le fasce più divelte dal lockdown sono state quelle della terza età e per questo vorrei ridare gioia agli anziani". Da Clerici al Festival di Sanremo che quest’anno sarà condotto da Amadeus (che ne è anche direttore artistico) e Fiorello: "Auspichiamo un ritorno alla serenità e al divertimento in prima serata". Su Lorella Cuccarini, il direttore ha detto: "Lorella ed io abbiamo un ottimo rapporto da ben prima che arrivassi a Raiuno. Non sarà a 'La vita in direttà (dove è rimasto il solo Alberto Matano, ndr) perchè ho deciso di strutturare il palinsesto in chiave giornalistica ma non ho assolutamente nulla contro di lei. Tra le ipotesi per lei c'è quella dello Zecchino d’Oro ma ce ne sono anche altre". Accanto alle novità (c'è anche l’arrivo di Nunzia Di Girolamo con 'Ciao maschiò il sabato in seconda serata, e il ritorno, per una serie di prime serate, di "Affari tuoi - La riscossa"), ci sono naturalmente le conferme eccellenti: da Tale e Quale show ("festeggerà i suoi dieci anni con una giuria straordinaria") a Ballando con le Stelle ("il programma di caratterizza da sempre per l’inclusione delle diversità, sono sicuro che anche quest’anno ci regalerà belle sorprese"), da "I soliti ignoti" (con Amadeus) a "L'eredità (con Flavio Insinna), da "Ulisse, il piacere della scoperta" (con Alberto Angela) a "Domenica in": "Sono contento di confermare Mara Venier, negli ultimi mesi è rimasta solo lei in studio, senza pubblico, ospiti nè band, ed è riuscita a ottenere risultati superiori all’anno scorso. Mara è pop ma nei tete a tete riesce a rivelare una grande profondità. Forse introdurrà uno spazio informativo dedicato ai fatti della settimana". A proposito di informazione, Coletta spiega di avere "un pò ridotto la quota di evasione perchè il servizio pubblico deve in primis informare e poi senza dubbio intrattenere.

Confermati anche gli appuntamenti tradizionali come Uno Mattina (affidato a Marco Frittella e Monica Giandotti), Storie italiane (con Eleonora Daniele) e Unomattina in famiglia (nel week-end), nel primo pomeriggio arriva Serena Bortone con "Oggi è un altro giorno". Ancora tutto da confezionare il Capodanno di Raiuno (per il quale Coletta vorrebbe ancora Amadeus), confermato per il primo gennaio l’appuntamento con Roberto Bolle.

