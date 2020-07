Coronavirus, il noto attore Charles Bukeko muore aspettando il ricovero

Il famoso attore keniota Charles Bukeko, morto sabato all’età di 58 anni, è deceduto in macchina in attesa di essere ricoverato in un ospedale della capitale Nairobi, come ha riferito la vedova a quanti ne piangono la scomparsa. L’ospedale non ha risposto alla Bbc, che ha chiesto delle dichiarazioni in merito.

L’attore è stato sepolto - seguendo le rigide normative in vigore per il coronavirus - nel posto in cui è nato, situato nella parte occidentale del Paese. La vedova, Beatrice Ebbie Andega, ha rivelato i dettagli della sua morte.

Bukeko è morto per complicazioni respiratorie. Andega ha affermato che prima di ammalarsi suo marito aveva avuto un mese intenso, entrando in contatto con molte persone. Molto popolare in Kenya, decine di attori gli attribuiscono il merito di aver avviato le loro carriere. Era noto per aver interpretato il personaggio titolare della serie televisiva Papa Shirandula, che ha anche creato e vinto il Kalasha Award 2010 come miglior attore in una serie TV. È anche apparso nel film del 2012 The Captain of Nakara.