Stasera la seconda serata di BorgoSound

Seconda serata di selezione in vista per BorgoSound Festival, concorso musicale a premi organizzato dall’associazione «I nostri borghi». Stasera alle ore 20.45 saranno i gruppi Sezione aurea, Passo variabile, Go away, Fine divieto, Tamarri marroni e Acid rain ad avvicendarsi sul palco, presentati con verve da Marco Stocchi per una serata tutta da godere in piazzale Salvo D’Acquisto a Parma. In palio per i votanti della giuria popolare un biglietto per assistere a una partita del Parma Calcio 1913.

In pausa per il mese di agosto, BorgoSound riprenderà il 5 settembre con la serata dedicata ai gruppi «over», band già conosciute e attive da tempo, e si concluderà il 12 settembre con la finale dei gruppi giovani.