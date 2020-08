Ferrara premia i film parmigiani «Se un giorno tornerai» e «Màt Sicuri, L'ultimo Diogene»

Due film parmigiani verranno premiati al Ferrara Film Festival. Si tratta di «Se un giorno tornerai» (vincitore nella categoria “feature world”) di Marco Mazzieri, con Antonia Liskova e Paolo Pierobon; «Màt Sicuri, L'ultimo Diogene» (vincitore nella categoria “Emilia-Romagna filmmakers”), per la regia di Francesco Dradi, Fabrizio Marcheselli e Antonio Cavaciuti, nel cast Alessandro Haber e Alvaro Evangelisti.

La quinta edizione del Ferrara Film Festival inizierà il 17 settembre: «in forma ridotta - annunciano gli organizzatori - ma in totale sicurezza per via delle restrizioni del Covid-19. Saranno proiettati soltanto i film vincitori nelle 12 rispettive categorie (più la première di apertura fuori concorso). Nulla toglie a tutti i 34 film che hanno composto la selezione ufficiale del 2020, produzioni cinematografiche di altrettanto livello professionale e prestigio, a cui sarà ugualmente dedicato ampio spazio sia all’interno del programma che nella piattaforma multimediale del festival. Già lo scorso giugno avevamo comunicato la decisione di svolgere il festival quest’anno nell’arco di soli quattro giorni, invece che otto come da norma, per una questione di sicurezza».

Attori internazionali del calibro di John Travolta, Morgan Freeman, Susan Sarandon, Justin Long, Eric Roberts appariranno nei film in programma al Cinepark Apollo di Ferrara, sede delle proiezioni. Anche noti attori italiani appariranno nei 13 film della kermesse cinematografica, tra cui Alessandro Haber e Alice Pagani (star della nota serie di Netflix «Baby»).

Prosegue la nota: «Il programma dei film, per quanto già molto ricco, non è altro che la punta dell’iceberg di un programma che includerà eventi a tema e di beneficenza, incontri con i professionisti del cinema e party serali che lasceranno il segno». Tutte le informazioni sulle singole categorie dei film si trovano su www.ferrarafilmfestival.com. Il programma degli eventi collaterali del Ferrara Film Festival sarà disponibile dal 17 agosto.

«The Poison Rose» è la première fuori concorso inaugurale, con la regia di Francesco Cinquemani e George Gallo. Nel cast John Travolta, Morgan Freeman, Brendan Fraser, Famke Jansen, Alice Pagani, Alan Cappelli Goetz e Denny Mendez.



