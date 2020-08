La madre di Nadia Toffa: "Domani esce una sua canzone inedita"

«A marzo di un anno fa Nadia aveva inciso una canzone a Milano e abbiamo deciso che è finalmente arrivato il momento di diffonderla e così faremo. Il 13 agosto nel giorno del primo anniversario della morte la canzone sarà pubblica». Lo ha annunciato in una lunga intervista al Giornale di Brescia, Margherita Rebuffoni, la mamma di Nadia Toffa, la presentatrice delle Iene morta a 40 anni ad agosto di un anno fa. La notizia dell’uscita degli inediti è stata riportata anche da altri quotidiani.



«Nelle sue ultime settimane di vita Nadia ascoltava la radio e continuava a chiedere come mai non passasse la sua canzone. Non avevamo avuto il coraggio di dirle che non era stata ancora diffusa. Ora il suo progetto è realtà e lei da lassù sarà felicissima» ha detto la mamma di Nadia Toffa che ha parlato anche del luogo di sepoltura della figlia. «Lo sappiamo solo io e mio marito e non lo diremo mai. Perchè abbiamo il terrore che possano portarcela via come era accaduto anni fa con la salma di Mike Buongiorno. Non riuscirei più a vivere. Abbiamo avuto il permesso dal Vescovo e l’abbiamo sepolta in luogo che resterà segreto».