I 60 anni di Sean Penn, una carriera di successi e svolte

Celebra i suoi 60 anni un attore che ha sempre lasciato il segno lungo gli ormai 45 anni di carriera. E sarà stato infatti il cinema stesso a scegliere Sean Penn, nato proprio nella città della grande industria cinematografica, Los Angeles, dagli attori Leo Penn ed Eileen Ryan. Con gli amici d’infanzia, i fratelli Emilio Estevez e Charlie Sheen, gira alcuni cortometraggi ma la prima parte da attore Sean Penn la ottiene a 14 anni in un episodio della serie La casa nella prateria. Il vero debutto sul grande schermo avviene nel 1981 con Taps - Squilli di rivolta e da allora gira una media di quasi due film all’anno. Tra i suoi successi da attore nei primi anni c'è Non siamo Angeli, Carlitòs Way e Dead Man Walking, quest’ultimo gli vale anche l’Orso d’argento per il miglior attore al Festival di Berlino e una nomination come miglior attore protagonista agli Oscar. La prima statuetta arriva però con uno dei suoi film più memorabili: Mystic River, frutto di una incisiva collaborazione con il regista Clint Eastwood. (ITALPRESS) - (SEGUE).

Famoso per il suo attivismo nonchè in prima linea per i diritti della comunità LGBTQ+, ha supportato Barack Obama e di recente è stato al centro di una polemica, per essere riuscito ad intervistare il latitante El Chapo poco prima che fosse catturato. Sean Penn ha girato da protagonista nel 2019 una serie TV, The first, cancellata alla prima stagione e ha dichiarato, dopo la pubblicazione del suo libro Bob Honey Who Just Do Stuff, di volersi dedicare alla sua nuova attività di romanziere abbandonando quella di attore e regista. Chissà che i 60 anni non portino nuovi cambiamenti di rotta.

Al suo lavoro da attore, diretto da grandi registi come Terrence Malick in La Sottile Linea Rossa, Alejandro Gonzalez Inarritu in 21 grammi e Gus Van Sant per Milk (per cui ha vinto il suo secondo Premio OScar), Sean Penn alterna quello da regista, con all’attivo ben 5 lungometraggi in cui spicca un film che è diventato un manifesto generazionale: Into the wild, presentato con grandissimo successo nel 2007 anche alla Festa del Cinema di Roma, alla presenza del regista. A proposito del suo rapporto con l’Italia, è stato il protagonista del primo film "americano" di Paolo Sorrentino, This Must be the place nel 2011. Di lui il regista napoletano disse: "Sean Penn è l’attore ideale per un regista. Perchè è estremamente rispettoso delle idee del regista e non solo ha il dono di migliorarle, ma possiede anche il talento sconfinato che gli permette di raggiungere l’autenticità e una profondità sul personaggio che francamente a me sarebbero state sconosciute anche se ci avessi riflettuto una vita intera". Fin da quasi gli inizi della fase lucente della sua carriera, Sean Penn ha fatto parlare di sè anche per le sue relazioni burrascose a partire da quella con Madonna, passando per il matrimonio con Robin Wright da cui ha avuto due figli e la breve relazione con Charlize Theron, protagonista insieme a Javier Bardem del suo ultimo film da regista, Il suo ultimo sguardo, clamoroso insuccesso al Festival di Cannes nel 2016.