Morto l'attore Ben Cross, fu Abrahams in 'Momenti gloria'

L’attore britannico Ben Cross, noto in particolare per il suo ruolo nel film 'Momenti di glorià, è morto ieri all’età di 72 anni. «Ben è deceduto improvvisamente dopo una breve malattia», ha detto il suo agente da Los Angeles.

Nato a Londra il 16 dicembre del 1947, Cross fece il suo debutto cinematografico a 30 anni nel film di guerra 'Quell'ultimo ponte' al fianco di Sean Connery e Michael Caine. Notato nel musical 'Chicago', fu scelto per interpretare nel 1981 in 'Momenti di gloria' l’atleta ebreo inglese Harold Abrahams, tormentato dall’antisemitismo nella sua ricerca dell’oro olimpico nel 1924. Ricordata per la celebre canzone di Vangelis, la pellicola vinse quattro premi Oscar incluso quello per il miglior film.

