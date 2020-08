Corto sul dopo-lockdown: cercansi attori in tutta la regione, Parma compresa

Com’è risvegliarsi dopo oltre due mesi di quarantena e ritrovarsi ad affrontare la vita post lockdown, tra limitazioni, distanziamenti e regole a volte contraddittorie? Lo scopriranno tra mille peripezie Lucio e Giulia, coppia di studenti che si ritrova catapultata in una società ferita e sconvolta dall’emergenza Covid. E’ la premessa del cortometraggio targato ‘U.Di.Con. Emilia-Romagna’ la cui produzione inizierà con il casting degli attori a settembre a Modena e proseguirà a ottobre con le riprese e la successiva presentazione dell’intero progetto nei cinema. La ricerca di attori è aperta a tutto il territorio regionale, Parma compresa (è possibile mandare candidature online). L’obiettivo dell’associazione è raccontare le problematiche più comuni affrontate dai cittadini e dai consumatori in questa fase di ripresa, il tutto narrato attraverso le esistenze di due ragazzi come tanti altri. Il cortometraggio è uno dei progetti di punta di U.Di.Con. Emilia-Romagna per il 2020, con un dispiego di mezzi notevole e l’impiego di una vera e propria troupe cinematografica. Il progetto, prodotto interamente dall’associazione, è scritto da Vincenzo Malara (autore della premiata serie web ‘Rudi’), che sarà anche produttore associato, e diretto da Fabio Fasulo. Prima tappa sarà il casting per gli attori che interpreteranno Lucio e Giulia, oltre ad una serie di personaggi comprimari e un gruppo di comparse. I provini si terranno il prossimo 3 settembre a Modena. Per rispettare le attuali norme sanitarie di distanziamento ed evitare assembramenti si richiede l’invio della candidatura al casting via mail, con allegate tre foto, all’indirizzo sciroccobaroccocreation@gmail.com. Si verrà poi contattati successivamente per l’orario di convocazione e le informazioni per raggiungere il luogo dei provini.

La produzione cerca:

- Attore tra i 24 e i 35 anni di corporatura normale

- Attrice tra i 24 e i 35 anni di corporatura normale

- Attore tra i 40 e 50 anni

- Attore tra i 50 e 60 anni di corporatura robusta

Comparse varie, preferibilmente residenti in zona Modena