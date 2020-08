Concerti e serenate: così la musica unisce la Valceno

Il suono viaggia a più di trecentotrenta metri al secondo, scavalcando ostacoli, guadando fiumi, mettendo in comunicazione persone fisicamente lontane. Per riallacciare le relazioni nell’epoca del distanziamento sociale, il Festival ValcenoArte recupera e attualizza un’antica tradizione della montagna: quella di dialogare da un versante all’altro di una vallata, rispondendosi con la musica e con il canto.

Si intitola «Echi nella Valle» la diciassettesima edizione del Festival che si svolgerà da venerdì a domenica: tre le giornate di concerti e spettacoli a ingresso gratuito organizzati da associazione Utinam, con il sostegno del Comune di Varano de’ Melegari e la direzione artistica del Trio Amadei, inserite nel calendario di Parma Capitale Italiana della Cultura 2020-21. Il programma si aprirà venerdì alle 21.30 con un evento cui si potrà assistere da due location, poste sui lati opposti del fiume Ceno: l’Anfiteatro Naturale di Vianino e Costa Pallavicino. Cori, ottoni e percussioni dialogheranno rispondendosi dai due versanti. «La condizione di “tempo sospeso” percepita durante il lockdown - spiegano i fratelli Liliana, Antonio e Marco Amadei - insieme alla necessità di attenersi alle regole di distanziamento di questi mesi, ci hanno mossi nella ricerca e reinterpretazione di antiche tradizioni. Abbiamo pensato di riproporre, in chiave attuale, un’antica usanza della Valceno, quando gruppi canori si rispondevano da una parte all’altra della vallata, sfruttando l’eco e la cassa armonica naturale della valle. A questa idea, abbiamo aggiunto una tradizione del Sud Italia: le “Serenate sotto le finestre”».

Venerdì e sabato, infatti, a Vianino e Varano de’ Melegari, il fisarmonicista Yuri Vallara sarà disponibile per serenate a domicilio, su richiesta. Il programma continua sabato: alle 18, nella piazzetta dell’Oratorio di San Rocco a Vianino, si terrà lo spettacolo «Momo, il dio della burla», con i burattini del Teatro Medico Ipnotico mentre alle 21.30, nel cortile del Castello di Varano de’ Melegari, sarà la volta del concerto «Rimbalzi sonori tra Classica e Jazz» con il Trio Amadei e l’Helga Plankensteiner Jazz Ensemble.

Domenica alle 18.30, alla Pieve di Serravalle, si potrà ascoltare il concerto «Na’ voce e na’ chitarra» con Annamaria Senatore. Il Festival si concluderà alle 21.30, nel cortile del Castello di Varano De’ Melegari, con la «Serenata in Castello»: il Quintetto d’archi Vianiner eseguirà musiche di Mozart e Dvorak.

Tutti gli spettacoli si terranno all’aperto, nel rispetto delle norme vigenti per il Covid-19 e, in caso di pioggia, saranno annullati. L’ingresso è gratuito, ma è necessario prenotare scrivendo a utinam.organizza@gmail.com. r. s.

IL PROGRAMMA

VENERDÌ 28 AGOSTO

Ore 21.30 Anfiteatro Naturale di Vianino / Costa Pallavicino Echi sonori di qua e di là dalla Valle Con cori, ottoni e percussioni

Ore 19 e 23 Vianino (su richiesta) Serenate sotto le finestre Yuri Vallara, fisarmonica

SABATO 29 AGOSTO

Ore 18 Piazzetta dell’Oratorio di San Rocco a Vianino Momo, il dio della burla Con i burattini del Teatro Medico Ipnotico

Ore 21.30 Cortile del Castello di Varano Melegari Rimbalzi sonori tra Classica e Jazz Con Trio Amadei e Helga Plankensteiner Jazz Ensemble

Ore 19 e 23 Varano de’ Melegari (su richiesta) Serenate sotto le finestre Yuri Vallara, fisarmonica

DOMENICA 30 AGOSTO

Ore 18.30 Pieve di Serravalle Na’ voce e na’ chitarra Annamaria Senatore, chitarra e voce

Ore 21.30 Cortile del Castello di Varano De’ Melegari Serenata in Castello Quintetto d’archi Vianiner Musiche di Mozart, Dvorak e una sorpresa.

Ingresso libero su prenotazione: utinam.organizza@gmail.com