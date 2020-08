La grande animazione fa tappa all'arena del cinema D'Azeglio

Dopo le prime tre serate che hanno registrato il tutto esaurito al Parco della Musica, riparte, domani, all'arena estiva del cinema D'Azeglio, la rassegna «Incontri Fantastici», con un ciclo di tre proiezioni serali di film d'animazione dedicato a bambini e ragazzi che porteranno sullo schermo tre differenti storie fatte di incontri inaspettati con animali e creature fantastiche che costringeranno i protagonisti a cambiare i propri piani, stravolgendo il loro destino.

Domani alle 21, sarà proiettato «Le avventure di Zarafa-Giraffa giramondo», film di animazione di produzione franco-belga diretto da Rémi Bezançon e Jean-Christophe Lie che si è aggiudicato la nomination al César nella categoria dei film d'animazione. Realizzato a partire da 150.000 disegni eseguiti a mano da una troupe di 250 persone in 8 diversi studi di animazione del mondo, «Le avventure di Zarafa-Giraffa Giramondo» narra la storia della prima giraffa ad essere sbarcata in Francia come dono del pascià egiziano per il re francese. Una giraffa diventata leggenda, che attraversò l'Africa e la Francia a piedi, in nave e in mongolfiera. Nella versione italiana il film vede Vinicio Capossela nel doppio ruolo di doppiatore, nel personaggio del vecchio saggio, e di compositore della canzone finale «Zarafa Giraffa».

L'appuntamento è gratuito (prenotazione obbligatoria al link: www.comune.parma.it/prenota/app) e si inserisce nell'ambito del ricco cartellone di iniziative estive promosso dal Comune.

Si proseguirà martedì 1° settembre con «La Tartaruga Rossa», film del 2017 realizzato dall’olandese Michael Dudok de Wit che si lascia liberamente ispirare dalla grafica e dalle animazioni dello Studio Ghibli di Takahata e Miyazaki e, mercoledì 9 settembre, in chiusura della rassegna, verrà proiettato «La canzone del mare» del regista irlandese Tomm Moore, candidato al premio per il Miglior film d’animazione agli Oscar e vincitore, nel 2015, degli European Film Awards come Miglior film di animazione.

