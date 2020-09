E' morta l'attrice Diana Rigg, Emma Peel di Agente Speciale e... l'unica moglie di 007

E' morta, all'età di 82 anni, l'attrice Diana Rigg. La Rigg era conosciuta per i suoi ruoli sul palcoscenico, in film famosi e in televisione, tra cui il ruolo di Emma Peel in Agente Speciale (al fianco di Patrick Macnee) e la contessa Teresa di Vicenzo, o Tracey Bond, moglie di James Bond nel film del 1969" 007 al servizio segreto di sua maestà". Più recentemente ha interpretato Lady Olenna Tyrell nel grande successo della HBO Il trono di spade, anche se nel 2019 ha ammesso di non averlo mai visto.

