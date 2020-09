La tv scalda i muscoli per la nuova stagione del calcio

Sabato 19 settembre torna il campionato di calcio e di conseguenza anche i tradizionali appuntamenti televisivi. La Rai anche quest’anno schiera i suoi titoli storici. Sabato apre i battenti su Raidue "Dribbling", che si presenta con una formula dedicata sì al calcio ma anche come una vetrina di avvicinamento alle prossime Olimpiadi. A condurlo sarà Simona Rolandi con l’ex calciatore e allenatore Domenico Marocchino e Massimo De Luca; in studio è prevista la presenza di volti del mondo dello spettacolo. La sera del sabato, su Rai Sport+, toccherà al "90° del sabato" parlare della serie B e dell’anticipo di serie A; conduce Giovanna Carollo con l’ex allenatore Bortolo Mutti e Massimo Piscedda. La domenica l’appuntamento, sempre su Raidue, è con "A tutta rete" alle 17.10 (la partenza, però, è fissata per il 27 settembre). Conducono Marco Lollobrigida e Alessandro "Spillo" Altobelli, al suo debutto nella conduzione televisiva. Alle 18.00, dopo un’edizione speciale del Tg Sport dedicato ai campionati esteri, è la volta del "90° minuto": Paola Ferrari conduce con la presenza in studio del commissario tecnico della Nazionale femminile Milena Bertolini, Luca Toni, Manuel Pasqual ed Enrico Varriale.



Alle 22.40 arriva la "Domenica sportiva": Jacopo Volpi ospita in studio Eraldo Pecci, Marco Tardelli, Cesare Prandelli e l’ex arbitro Massimo Saccani. Segue "L'altra DS" condotta, a rotazione, da Tommaso Mecarozzi e Cristina Caruso. La domenica, infine, dalle 14.00 alle 17.45 Rai Italia offre agli italiani all’estero "La giostra dei gol": conduce Giovanna Carollo con Guglielmo Stendardo, Piercarlo Presutti e l’ex arbitro Tiziano Pieri. L'offerta di programmi calcistici di Mediaset ha i titoli (entrambi su Italia 1) di "Tiki Taka", condotto da Piero Chiambretti (al via lunedì 19 settembre) e "Pressing serie A", affidato (la domenica sera) a Giorgia Rossi. Per il 18° anno consecutivo, da sabato 19 settembre, Sky trasmetterà le partite del campionato italiano, con l’esclusiva di 266 incontri in diretta. Tra questi, 16 dei 20 big match. Anche nella stagione 2020/2021, Sky trasmetterà 7 partite su 10 per ogni turno di Serie A (una partita anche in 4K HDR con Sky Q satellite), per un totale di oltre 530 ore live. Per gli studi delle partite del weekend, Marco Cattaneo condurrà "Sky Calcio Live" con i suoi ospiti, tra i quali le grandi firme Paolo Condò e Matteo Marani, per la "maratona" del sabato dalle 14. Alessandro Bonan a "Sky Calcio Show" con Gianluca Di Marzio, Giancarlo Marocchi, Marco Bucciantini e Giorgia Cenni la domenica pomeriggio (dalle 14).



Fabio Caressa per i commenti della giornata, con Stefano De Grandis e Dalila Setti, nel programma della domenica sera (dalle 22.45) "Sky Calcio Club", che per questa stagione vedrà la presenza fissa della new entry Sandro Piccinini. Inoltre, fino al 5 ottobre e poi nel mese di gennaio, tutte le sere dal lunedì al venerdì su Sky Sport 24 e Sky Sport Serie A, continua l'appuntamento con "Calciomercato - L’Originale". Scalda i motori anche Dazn, la piattaforma streaming che trasmetterà tre partite a giornata (il sabato alle 20.45, la domenica alle 12.30 e poi una delle gare delle 15). Intanto Dazn si è aggiudicata anche i diritti esclusivi per trasmettere i preliminari del Milan in Europa League. Il club rossonero debutterà per il secondo turno preliminare del torneo in programma giovedì 17 settembre alle ore 20 contro il Shamrock Rovers.



