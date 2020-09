Grande Fratello Vip, pronti a ripartire. Nuova edizione: Elisabetta Gregoraci la più attesa

Sicurezza e senso di responsabilità «vengono prima di ogni esigenza televisiva». Non ha alcuna perplessità su questo aspetto Alfonso Signorini, ben consapevole che quanto avviene attorno e nella casa sotto osservazione 24 ore su 24, potrebbe influenzare i comportamenti di tanti. Il giornalista direttore di «Chi» è alla viglia della sua seconda esperienza di conduttore del Grande Fratello Vip, il reality da oggi in prima serata su Canale 5.

Quella precedente era andata in onda da gennaio ad aprile, quindi in piena pandemia da Covid.

«Dopo quella situazione così inquietante credo non possa capitare nulla di peggio - ammette Signorini, che per questa quinta edizione dovrà tenere a bada non solo i 20 concorrenti, ma anche l’opinionista che si è scelto, Antonella Elia, accanto al già sperimentato Pupo.

Del cast («tosto» lo definisce Signorini, «eccitante», la Elia) faranno parte 20 nomi noti, selezionati tra circa 200 concorrenti. «Non li ho scelti solo perché famosi, ma tra quelli che non lo fanno come un lavoro o per i soldi, che sono poi i concorrenti peggiori - spiega Signorini -. Volevo persone che hanno una spinta, una loro sfida personale o una motivazione».

E nell’elenco cita prima di tutti Elisabetta Gregoraci («che vorrebbe finalmente liberarsi dell’ombra di Briatore») o chi è stanco di essere identificato solo come «il figlio o il fratello di»: Enock Barwuah, fratello naturale del calciatore Mario Balotelli o Francesco Oppini, figlio di Alba Parietti o Guendalina Goria, figlia di Maria Teresa Ruta, entrambe rinchiuse nella casa.