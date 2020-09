X Factor 2020 parte con 824 mila spettatori

E’ partita la macchina di X Factor 2020: nuova giuria con le new entry Emma ed Hell Raton e i ritorni dei due veterani Manuel Agnelli e Mika ma soprattutto nuovi talenti. L’esordio televisivo dello show di Sky prodotto da Fremantle, ieri sera su Sky Uno/+1 e on demand, ha totalizzato 824 mila spettatori con il 3.1% di share - un debutto in linea con il dato pay della finale della scorsa edizione, lo show andato in onda dal Forum di Assago, che aveva toccato 834 mila spettatori e il 3.7% di share. Sui social la prima puntata di #XF2020 ha totalizzato 341.600 interazioni totali in rilevazione linear (che salgono a 442.300 considerando tutta la giornata di ieri), risultando primo contenuto della giornata per numero di interazioni (eventi sportivi esclusi). Su Twitter l’hasthag ufficiale #XF2020 ha aumentato le sue citazioni del 31% rispetto all’anno scorso, entrando così nei Trending Topic Worldwide e arrivando così alla prima posizione nella classifica Italia dove è rimasto dalla serata di ieri fino a questa mattina. Nei Trend sono entrati anche i quattro giudici Emma, Hell Raton, Manuel Agnelli e Mika.

