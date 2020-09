Tom Hardy in pole position per il prossimo James Bond al posto di Daniel Craig. Sarebbe questa la scelta, sebbene manchi la conferma ufficiale, dei produttori di 007. Hardy, che ha debuttato sul grande schermo nel 2001 nel war movie di Ridley Scott "Black Hawk Down", si sarebbe assicurato la parte - come riporta l’"Evening Standard" di Londra che cita il "VulcanReporter" - già nello scorso novembre dopo un provino. L'annuncio dovrebbe giungere poco dopo l’arrivo nelle sale, per ora previsto per il prossimo novembre, di "No Time To Die", che vede per la quinta e ultima volta Craig nei panni dell’iconico agente segreto. Hardy (Londra, 15 settembre 1977) ha recitato in più di 30 film, tra i quali "Revenant - Redivivo" (The Revenant) di Alejandro Gonzalez Inarritu (2015), "Dunkirk" di Christopher Nolan (2017) e "Venom" di Ruben Fleischer (2018).