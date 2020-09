E' morto Lee Kerslake, il batterista di Ozzy Osbourne. Aveva 73 anni

E’ morto Lee Kerslake, il batterista di Ozzy Osbourne. Il musicista inglese aveva 73 anni. Nel dicembre 2018 aveva rivelato d’essere in cura per un tumore alla prostata. La sua performance più apprezzata fu quella in "Blizzard Of Ozz", l'album di debutto solista di Osbourne, ma aveva suonato anche nel successivo "Diary Of A Madman" del 1981. "Non lo vedevo da 39 anni, ma vivrà per sempre sui dischi in cui ha suonato per me", ha scritto - come riporta la BBC - l’ex cantante dei Black Sabbath. Nato a Bournemouth nel Dorset nel 1947, Kerslake era entrato negli Uriah Heep nel 1971. "Era uno degli uomini più gentili del mondo", ha scritto Mick Box degli Uriah Heep.