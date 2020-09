Emmy Awards: vincono "Succession" e "Schitt's Creek"

Gli Emmy Awards, giunti alla loro 72esima edizione, vanno in scena per la prima volta nella storia della kermesse, senza pubblico a causa dell’emergenza sanitaria. "Succession" è la miglior serie dell’anno, ma si aggiudica pure la statuetta per miglior attore, regia e sceneggiatura, mentre "Watchmen" ottiene il premio come miglior miniserie. Nella sezione vince invece una serie che arriva dal Canada "Schitt's Creek". Il premio come migliore attrice è andato invece a Zendaya, che ha trionfato per "Euphoria". Qui tutti i vincitori degli Emmy Awards 2020: Miglior serie drammatica - Succession, Miglior serie comica - Schitt's Creek, Miglior miniserie - Watchmen, Miglior attrice in una serie drammatica - Zendaya (Euphoria), Miglior attore in una serie drammatica - Jeremy Strong (Succession), Miglior attrice in una serie comica - Catherine O'Hara (Schitt's Creek), Miglior attore in una serie comica - Eugene Levy (Schitt's Creek), Miglior attrice in una miniserie - Regina King (Watchmen).