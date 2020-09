Requiem cancellato: le modalità per il rimborso

‌‌‌Il Teatro Regio di Parma informa che gli spettatori della Messa da Requiem nell'ambito del XX Festival Verdi domenica 20 settembre, cancellata a causa del maltempo, potranno chiedere il rimborso del biglietto esclusivamente alla biglietteria del Teatro Regio entro il 10 ottobre 2020 presentando il biglietto dello spettacolo (o eventualmente inviandolo a mezzo posta: in ogni caso il biglietto dovrà essere restituito materialmente come imposto dalla normativa tributaria).

Il rimborso, come già indicato in casi di tale evenienza, avverrà sotto forma di una gift card di pari importo, che dovrà essere utilizzata entro il 31 marzo 2021 per lacquisto di biglietti per gli eventi organizzati dal Teatro Regio di Parma oppure per lacquisto di articoli in vendita presso il bookshop del Teatro.

Per ulteriori eventuali informazioni è possibile contattare la biglietteria del Teatro Regio di Parma (0521 203999, biglietteria@teatroregioparma.it. Orari di apertura dal martedì al sabato ore 11.00-13.00 e 17.00-19.00